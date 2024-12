Mencarelli presenta il suo ultimo romanzo ’Brucia l’origine’

Oggi alle 18.30, alla sala Mazzini di corso della Repubblica 88, il poeta e scrittore romano Daniele Mencarelli, intervistato da Corrado Ravaioli, presenta ’Brucia l’origine’, il suo ultimo romanzo recentemente pubblicato da Mondadori. L’ingresso è libero e gratuito. In ’Brucia l’origine’ Mencarelli offre al lettore il quadro appassionante di un quartiere della periferia romana che potrebbe essere in una qualsiasi periferia. L’evento rientra negli incontri del Buon Vivere, "un modo per dare seguito alle energie sprigionate durante lo scorso festival".