"Meno affluenza rispetto al 2024"

Andrea Cappelletti, 45 anni, è responsabile dell’osteria Don Abbondio in piazzale Guido da Montefeltro. "La mostra del 2024 richiamava più persone: complice forse il bel tempo, che oggi invece tarda ad arrivare, e le vacanze di Pasqua nel mese di marzo – racconta –. L’anno scorso abbiamo accolto tanti visitatori stranieri, soprattutto da Francia, Spagna ma anche dagli Stati Uniti". Cappelletti è convinto che Forlì debba puntare sul turismo: "Abbiamo tanta architettura razionalista, e dovremmo valorizzarla di più. Non dobbiamo vergognarci: è cultura. Ad esempio, Rocca delle Caminate è stata ristrutturata e vale la pena visitarla. Anche noi ristoratori abbiamo la nostra responsabilità – sottolinea –: la domenica in centro i locali sono chiusi, quindi anche gli esercenti devono darsi da fare".