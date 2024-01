Meno incidenti: in calo anche morti e feriti

Meno incidenti sulle strade del territorio provinciale di Forlì-Cesena. In calo anche i morti e i feriti. è uno dei dati principali che emerge dal bilancio 2023 della Polstrada territoriale. Il numero dei sinistri stradali è sceso da 887 a 826; quelli con esito mortale sono stati 7 (nel 2022 erano stati 10), con 7 vittime contro le 11 del 2022. Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame: sono stati 182 contro i 203 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 288 feriti (il 18,6% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 354 feriti).

Nel complesso, nell’anno appena trascorso, le pattuglie hanno presidiato strade e autostrade della provincia impiegando poco più di 6.100, che hanno controllato 29.471 persone (nell’anno precedente erano state 26.638) e contestato 10.446 infrazioni (208 in più rispetto al 2022).

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 914 (nel 2022 erano state 610). Sono state ritirate 300 patenti di guida e 359 carte di circolazione (nel 2022 erano state rispettivamente 291 e 238). Sono stati infine decurtati 15.919 punti patente (l’anno precedente erano stati 15.497). I soccorsi a conducenti in difficoltà sono passati dai 1.726 del 2022 ai 2.046 dell’appeno appena trascorso.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 13.940, di cui 145 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze

stupefacenti sono stati 14.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 49 di cui 15 autofficine, 13 autorivendite, 6 autoscuole, 11 agenzie di pratiche automobilistiche e 1 autodemolizioni; 15 sono state le infrazioni rilevate per violazioni di natura amministrativa e penale.