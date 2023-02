Meno negozi, più bar Indagine demografica: in centro vetrine in calo ma aumentano i locali

Diminuiscono i negozi nel centro storico, ma sono in lieve aumento bar, ristoranti e alberghi. La fotografia degli ultimi tre anni – dal 2019 al 2022 – è scattata dall’Osservatorio sulla demografia d’impresa, basata sui dati dei centri studi delle Camere di commercio e diffusi da Confcommercio.

Nel cuore cittadino si è passati dalle 658 imprese commerciali del 2019 alle 646 del 2022 (-1,8%). La contrazione coinvolge però anche le attività fuori le mura: 375 attività del commercio nel 2019, 370 nel 2021. È invece positivo l’andamento delle attività turistico ricettive: nel centro storico bar, ristoranti e alberghi erano 334 nel 2019, sono salite a 343 nel 2022 (+2,6%).

All’esterno il trend è opposto: 176 imprese del comparto ricettività-ristorazione nel 2019, 166 nel 2021 (-5,6%). Guardando nel dettaglio, si scopre che a soffrire, nel centro, sono soprattutto i negozi di abbigliamento, calzature, libri e giocattoli: sono 11 (da 234 a 223) le serrande abbassate nell’arco di tempo considerato.

Negli stessi settori merceologici, invece, si manifesta una tenuta per le imprese lontane dal centro (da 101 a 100). Tornando ai dintorni di piazza Saffi, si registra un altro calo nei punti vendita di prodotti per la casa e ferramenta, passati da 57 a 51. Nel triennio oggetto dell’analisi, invece, si assiste a un incremento di tali esercizi fuori dal centro storico (da 43 a 50).

Tengono poi le attività legate alla ristorazione ovvero alberghi, bar e ristoranti il cui numero complessivo rimane invariato (510 le unità nel 2019, 509 quelle del 2022) ma si registra una crescita significativa del numero di bar in centro storico che passano da 138 esercizi a 144. In aumento le strutture ricettive (da 38 a 43), sia forme di alloggio non tradizionali, come B&B o appartamenti per soggiorni brevi (passando da 23 a 26), ma anche gli alberghi tradizionali (ce ne sono 2 in più).

Il contraccolpo è più pesante se si prende a riferimento il 2012. In una decina d’anni le imprese commerciali del centro storico di Forlì hanno avuto un crollo del 15,3%; ma fuori del centro storico non sono andate meglio: -18,5%. In controtendenza il comparto ricettività ristorazione.

"L’indagine fornisce spunti di riflessione molto interessanti – dice il direttore di Confcommercio di Forlì, Alberto Zattini –. Il cuore imprenditoriale di Forlì, nonostante le difficoltà, batte e vuole riprendersi il suo ruolo naturale di motore di sviluppo del territorio. Per questo è di fondamentale importanza prevedere politiche di sostegno alle piccole e medie imprese affinché, le vie costellate da serrande abbassate, tornino a vivere generando ossigeno per il commercio di vicinato e attirando investimenti".