"Meno scelta per la fascia 3-5"

Dopo il Covid le rette dei centri estivi si sono alzate drasticamente. Per una famiglia che fruisce del servizio da giugno a settembre diventa un costo importante. Spesso fino alle 18 chiedono anche 140 euro a settimana. Il voucher copre solo una piccola parte e i genitori che non hanno i nonni o non possono accedere al part time sono in difficoltà.

Veronica Morgagni, 37 anni, è sviluppatrice web e madre di due bimbe: Marissa di 9 anni e Mia di 3. "A Forlì l’offerta è ampia, ma rivolta soprattutto ai più grandi. Per la fascia 3-5 anni le possibilità sono molte meno. E se si hanno due figli di età diverse, spesso è necessario iscriverli in strutture diverse, complicando la gestione familiare".