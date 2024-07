Mensa, bus, pre e post scuola: riaperte le iscrizioni dal 1° luglio

Dal 1° luglio sono riaperte le iscrizioni ai servizi comunali di mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola e centri educativi pomeridiani. È possibile presentare la domanda fino al 26 luglio collegandosi al portale Sosia e autenticarsi con Spid o carta d’identità elettronica. Nel sito www.comune.bertinoro.fc.it è stata pubblicata la tabella con le tariffe dei servizi. Le adesioni per il trasporto scolastico arrivate dopo la prima scadenza prevista per il 4 marzo si intendono come ‘iscrizioni ritardatarie’ e saranno accolte solo se non determineranno i seguenti casi: eccesso delle disponibilità di posti sul pullman, modifiche ai percorsi già stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza.

Per quanto riguarda il servizio mensa, le iscrizioni dovranno essere eseguite esclusivamente dagli utenti delle future classi prime della scuola dell’infanzia, elementari e medie, che usufruiscono del refettorio per la prima volta. Per l’anno scolastico 2024-25, a seguito di un adeguamento Istat, sono entrate in vigore le nuove tariffe e fasce di esenzione in base all’Isee per mensa e trasporto. Per richiedere il prezzo agevolato è necessario selezionare al momento dell’iscrizione le caselle dedicate. Le famiglie che hanno già provveduto a inviare l’iscrizione tra l’8 gennaio e il 4 marzo non dovranno presentare altro.

Le adesioni per i servizi di pre e post scuola, centri educativi pomeridiani dovranno essere effettuate da chi intende usufruire della prestazione. La gestione è ancora in fase di progettazione, pertanto le tariffe potranno subire variazioni. Per informazioni consultare il sito: www.comune.bertinoro.fc.it o rivolgersi all’ufficio scuola 0543.469218, 331.7481171, scuola@comune.bertinoro.fc.it.