Mensa e trasporto: riduzioni rette

Sono aperti i termini per chiedere la riduzione o l’esenzione delle rette per i servizi di mensa e trasporto scolastico a Forlimpopoli. Le domande vanno presentate entro il 15 settembre all’ufficio servizi sociali in via Bazzocchi 4. Le agevolazioni sono destinate alle famiglie con un Isee fino a 10.992,93 euro. Con Isee inferiore 9527,21 euro la riduzione è del 75%; fra 9527,21 e 10.260,07 euro la riduzione è del 50%; con Isee fra 10.260,07 e 10.992,93 riduzione del 25%. Info: www.comune.forlimpopoli.fc.it.