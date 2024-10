Mensa scolastica, donato un forno dai Rioni Borgo e Mercato

I rioni Borgo e Mercato di Rocca San Casciano, protagonisti dell’organizzazione della Festa del Falò nel periodo di Pasqua e che di solito sono agguerriti nelle sfida all’ultima fiamma per il pagliaio che brucia meglio, questa volta si sono uniti per la donazione di un nuovo forno industriale per la cucina delle scuole del paese. L’iniziativa, costata 6mila euro, è stata condivisa col Comitato per la Festa del Falò, e il nuovo forno è stato donato al Comune. Commenta il sindaco, Marco Valenti: "Di solito è il Comune che interviene ad aiutare le associazione, ma questa volta il bel gesto è stato compiuto dalle associazioni di volontariato verso l’ente pubblico". Aggiunge Lucio Giorgini, consigliere comunale con delega alle associazioni, insieme al consigliere Gianluca Abati: "La cucina scolastica prepara in media circa 100 pasti al giorno per gli alunni del nido, delle due scuole dell’infanzia (statale e Sacra Famiglia, gestita dalla Fondazione Angeli Custodi), della primaria e delle medie (a quest’ultime sono iscritti anche gli alunni del Comune di Portico e San Benedetto)". La mensa si trova nell’edificio scolastico dedicato allo storico editore ‘Licinio Cappelli’, mentre la cuoca è dipendente dalla Fondazione Angeli Custodi. Per il consigliere Giorgini, in passato vicesindaco, "la mensa scolastica con la cuoca che prepara i pasti in loco, resta una grande ricchezza per la salute e la vita sociale degli alunni". Conclude Valenti: "Ringrazio i due rioni e il Comitato che hanno espresso grande sensibilità, dimostrando che sono pienamente integrati nel tessuto sociale di Rocca".

q.c.