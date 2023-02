Mense scolastiche, in arrivo sconti sulle rette

di Matteo Bondi

È stata presentata e discussa in commissione consiliare a Forlì la proposta di revisione delle rette a carico delle famiglie che usufruiscono del servizio mensa. Revisione che interessa l’anno scolastico 202324. Rette che non aumenteranno, anzi sono stati inseriti alcuni scaglioni di reddito che potranno godere di sgravi.

"Si tratta di una misura che vuole andare incontro alle famiglie – afferma l’assessore ai servizi educativi, Paola Casara –. Sono due le direttrici su cui ci siamo mossi. La prima, il non aumento del costo del pasto per le famiglie. Si tratta di una quota ferma da alcuni anni e che risulta bassa rispetto ad altre realtà vicine, ma che non volevamo comunque aumentare. La seconda è quella di andare ad ampliare la platea di famiglie che potranno godere delle agevolazioni. Chi possiede un Isee maggiore di 10.632 euro paga la quota piena, abbiamo così introdotto altre fasce di sgravio. Ora la quota piena si pagherà dai 26.000 euro di Isee in su".

Il costo di un pasto in mensa per i bambini delle elementari è di 5,90 euro, mentre per la scuola dell’infanzia è di 5,40 euro. Questi due termini non cambiano. Le modifiche saranno valide dal prossimo anno scolastico, quindi 202324. Per chi possiede un Isee minore di 3.000 euro la quota verrà azzerata completamente: ora si paga 1,50 euro a pasto per le elementari e 1,35 euro all’infanzia. "Questa è la fascia dove le famiglie fanno fatica a pagare – commenta la Casara –, abbiamo così deciso di azzerare". Dai 3.000 ai 7.500 si pagherà 2,75 euro invece di 2,95 euro per elementari, 2,50 contro 2,70 per infanzia. Dai 7.500 ai 10.632 euro di Isee le quote diventano rispettivamente di 4,30 e 3,90 euro, contro le attuali 4,45 e 4,05 euro. Come si diceva, sopra i 10.632 euro al momento si paga la quota intera, nella proposta sono state inserite invece due ulteriori fasce di agevolazione. Fino ai 15.748 euro si pagherà 5,30 euro per le elementari e 4,90 euro per l’infanzia, con un risparmio, rispettivamente, di 60 e 50 centesimi a pasto. Mentre dai 15.748 ai 26.000 euro la quota sarà di 5,60 e di 5,20 euro. "Inoltre – spiega Casara – abbiamo anche inserito uno sconto del 20% a pasto per le famiglie che hanno più di un figlio che usufruisce della mensa".

L’aumento delle fasce di famiglie che potranno godere di agevolazioni rispetto alla mensa comporterà per le casse del Comune un ammanco stimato di circa 200mila euro nel 2024, 80mila per il 2023 considerando che si partirà da settembre. "Questi fondi sono comunque garantiti – afferma l’assessore – da maggiori finanziamenti che il Comune di Forlì ha avuto dal ministero che ci ha riconosciuto circa 160mila euro perché mensa biologica e altri 60mila euro in più per il rimborso dei pasti degli insegnanti che mangiano a mensa".