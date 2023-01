Mente e corpo, le cure andrebbero integrate

Simonetta

Giunchi *

Lei, come tutti avrà provato delle emozioni. Paura, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, disprezzo. Avrà notato come queste emozioni portano a modificazioni nel suo corpo. Sudorazioni, palpitazioni, secchezza delle fauci, irrequietezza, nausea, persino svenimenti. Le forti emozioni scatenano una tempesta ormonale che prepara il fisico ad affrontare la situazione improvvisa creatasi. Se si trova davanti a un pericolo l’adrenalina prepara l’organismo a una risposta definita ’combatti o fuggi’. Terminato l’insulto emotivo, l’organismo recupera la propria normalità. Per migliaia di anni, quando l’uomo si aggirava per il bosco o la savana, queste funzioni l’hanno fatto sopravvivere come qualsiasi animale ai pericoli.

Con l’avvento di una socialità sempre più complessa, ci si è trovati ad affrontare situazioni disagevoli come condizioni di lavoro servili, classi sociali di infimo livello e schiavitù che non provocavano reazioni emotive eclatanti, ma un sottile stato di disagio e un’alterazione biochimica non eclatante ma continua, creando un nuovo equilibrio di accettazione conscia ma con un’ipostasi alterata.

E’ quello che oggi chiamiamo stress. Lo stress, assieme ad un allungamento della vita e a una diminuzione della mortalità infantile, crea molte occasioni di malattia. Le malattie generalmente sono multifattoriali e hanno una componente predisponente e una causa scatenante quindi, fattori genetici, fattori ambientali, fattori familiari possono benissimo colpire anche i bambini e persino provocare per via indiretta i traumi.

Questo non significa che non si debba prendere sul serio la medicina scientifico occidentale. Tutt’altro: la psicologia e la psicoanalisi fanno parte della medicina scientifica occidentale. Quello che io affermo, è che devono essere ancora più integrate, proprio perché spesso, intervenire sui segnali di disagio attraverso la psicoterapia, può prevenire malattie fisiche e supportare con la psicoterapia interventi terapeutici di tipo farmacologico e chirurgico, ne migliora i risultati. E’ assodato che si riducono le recidive e anche i tempi di guarigione.

Per quanto riguarda Harry Potter, i miei articoli sono di carattere divulgativo, di conseguenza l’importante è riuscire a spiegarmi attraverso immagini conosciute da tutti senza citazioni scientifiche. Potrei fare citazioni dotte ma autoreferenziali, d’altronde quando Karl Gustav Jung parlava di inconscio collettivo si riferiva ai miti diffusi, non alle conoscenze delle élite!

* psicologa e psicoterapeuta