Mentore, abbonamenti da domani

Partono domani alla biglietteria del Teatro Mentore di Santa Sofia in piazza Garibaldi le sottoscrizioni di abbonamenti per la nuova stagione realizzata con la direzione artistica di Ruggero Sintoni di Accademia Perduta/Romagna Teatri. Sono 8 gli spettacoli in calendario: Paola Turci e Gino Castaldo il 20 novembre, la compagnia teatrale Corrado Abbati il 24 gennaio, Edoardo Prati il 6 febbraio, Simone Cristicchi il 5 marzo, Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi il 21 aprile, Maurizio Casali il 25 aprile, Lorenzo Carpinelli il 7 maggio e Stefano Massini (foto) il 19 maggio. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21.

Gli aventi diritto di prelazione (possessori abbonamento 2024-2025) possono mantenere il proprio posto e rinnovare l’abbonamento al costo di 145 euro: lunedì 3 novembre dalle 16 alle 18,30 e giovedì 6 dalle 10 alle 12,30. I nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento al costo di 145 euro: martedì 11 novembre dalle 16 alle 18,30 e sabato 15 dalle 10 alle 12,30. I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili on line su vivaticket.com, presso il teatro direttamente la sera dell’evento stesso e sono prenotabili telefonicamente a partire dal 1 dicembre contattando il numero 349.9503847 (dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17 e nel giorno di spettacolo dalle 10 alle 20, anche Whatsapp) oppure via e-mail teatromentore@gmail.com. La segreteria è disponibile per ogni informazione al numero 349. 9503847 oppure via e-mail teatromentore@gmail.com.

o.b.