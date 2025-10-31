Mentore, su il sipario. Da Turci a Cristicchi: una grande stagione

Simone Cristicchi, Milena Vukotic, Paola Turci e Gino Castaldo, Stefano Massini, Maurizio Casali, Edoardo Prati, Corrado Abbati, Lorenzo Carpinelli, Duilio Pizzocchi ed Enrico Rava saranno alcuni dei protagonisti della stagione teatrale al Mentore di Santa Sofia dal 20 novembre al 19 maggio. Un cartellone ricco che spazia dalla prosa all’operetta, dal teatro ragazzi alla grande musica sotto la regia collaudata di Ruggero Sintoni con il supporto di Dai de jazz con Mauro Picci e Jacopo Guidi, Pro loco e Cif.

"La stagione che stiamo per presentare è il frutto di un lavoro impegnativo e della volontà di mantenere, a Santa Sofia, una proposta teatrale di alto livello, che nulla ha da invidiare ai grandi teatri di città", commenta la sindaca Ilaria Marianini. Si parte il 20 novembre alle 21 con ‘La rivoluzione delle donne. Le voci femminili che hanno segnato la storia’ con Paola Turci e Gino Castaldo; il 24 gennaio c’è la compagnia teatrale Corrado Abbati con ‘Cin Ci Là’; il 6 febbraio è il turno di Edoardo Prati con ‘Cantami d’amore’ e il 5 marzo arriva Simone Cristicchi con ‘Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli’: Si prosegue il 21 aprile con Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi con ‘A spasso con Daisy’ e il 25 aprile Maurizio Casali presenta ‘Mo i tira a te’. Il 7 maggio c’è Lorenzo Carpinelli con ‘Ombrelloni. Riviera Blues’ di Iacopo Gardelli.

Chiude la stagione il 19 maggio Stefano Massini con il suo ‘Alfabeto delle emozioni’. A questo, si aggiungono i consueti appuntamenti fuori abbonamento: il concerto di Natale della Banda Roveroni il 23 dicembre; Dai de Jazz, che propone il 2 gennaio Enrico Rava con i ‘Fearless Five’; Il 19 dicembre risate con il comico ‘Uanmensciò’ di Duilio Pizzocchi proposto dalla Pro loco; il 6 gennaio alle 16 ‘Cenerentola in bianco e nero’ di Proscenio Teatro. Sempre per i più piccoli, il 13 febbraio c’è lo spettacolo riservato alle scuole ‘Accadueò’ di Giallo Mare Minimal Teatro.

"Condivisione è la parola chiave con cui mi piace descrivere questa stagione teatrale 2025-26 – dice l’assessora alla cultura Chiara Bellini –. I ragazzi residenti a Santa Sofia che frequentano le superiori avranno la possibilità di acquistare un abbonamento speciale a 50 euro, per assistere agli spettacoli di Prati, Cristicchi, Casali e Carpinelli". La stagione è stata realizzata dall’assessorato alla cultura con il contributo di Parco nazionale, Hera, Romagna Acque, Tipografico dei Comuni, Falegnameria Bussi, Del Campo, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Cna Forlì-Cesena e media partnership di Radio Bruno. Info: www.visitsantasofia.it

Oscar Bandini