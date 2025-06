’Meraviglie da salvare’ a Premilcuore

In occasione del suo 60° anno di attività, la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) della delegazione di Forlì-Cesena inaugurerà la mostra ‘Meraviglie da salvare’, in programma domani alle ore 15.30 presso il Centro Visite del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in via Roma 34 a Premilcuore. Racconta Maurizio Pascucci della Lipu provinciale: "La mostra, che sarà ospitata in uno dei contesti naturalistici più affascinanti della regione, racconta con immagini, dati scientifici e testimonianze il declino di molte specie di uccelli selvatici e l’urgenza di proteggere i loro habitat. Un viaggio tra fragilità e speranza, tra problemi e soluzioni concrete, rivolto a cittadini, istituzioni e mondo dell’informazione. ‘Meraviglie da salvare’ è la voce degli uccelli in pericolo, ma anche un invito a tutelare l’ambiente per proteggere tutte le forme di vita, compresa la nostra" (info: 339.3744732). Gli organizzatori invitano tutti i cittadini, turisti, famiglie e amanti della natura all’inaugurazione della mostra e alla visita. Aggiunge Pascucci: "Saranno in mostra fotografie spettacolari di specie in pericolo, poster informativi con dati, grafici e analisi scientifiche, storie di successo nella tutela della fauna selvatica. Buone e cattive pratiche a confronto, per comprendere cosa fare e cosa evitare per proteggere la biodiversità. La mostra è molto più di un’esposizione: è un appello potente, visivo e documentato alla coscienza collettiva".

