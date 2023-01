Mercadini al Ridotto: "Vi narro Leonardo e Michelangelo"

Si chiama ‘L’ingegno e le tenebre’ e parla di due grandi artisti ("due balene", direbbe l’autore): Leonardo e Michelangelo. È l’ultimo libro, edito da Rizzoli, di Roberto Mercadini, attore, poeta e scrittore cesenate che presenterà la sua opera oggi alle 18 nel corso del ciclo gratuito di incontri con gli autori al Ridotto del teatro Diego Fabbri.

Mercadini, ‘L’ingegno e le tenebre’ non è un romanzo e non è un saggio. Cos’è?

"Un po’ entrambi. La verità è quella del saggio, però al contempo l’intento è narrativo, infatti non mi limito a riferire i fatti, ma punto a suscitare riso, commozione, meraviglia e a far sì che non manchi la ‘morale della favola’. Questa espressione può sembrare infantile, me ne rendo conto, ma in fondo è proprio quello che fa lo scrittore: prende fatti che, in sé, non hanno un senso, e li fa diventare significativi".

Si descriverebbe come un divulgatore?

"Sì, in un certo senso sono anche un divulgatore, ma il punto di partenza è diverso". Qual è? "La poesia. Parto sempre da quello che è il postulato della poesia, ovvero che non esistono cose normali. Il mio punto di partenza non sono i fatti, ma è la meraviglia".

Cosa l’ha spinta a scegliere di scrivere di Leonardo e Michelangelo?

"Volevo realizzare un’opera ambiziosa. Herman Melville, l’autore di Moby Dick, ha detto di aver scelto di scrivere la storia di una balena perché per dar vita a un grande libro bisogna scegliere un grande argomento, dato che nessuna opera grande e duratura potrà mai essere scritta sulla pulce, anche se molti ci hanno provato. Io ho seguito il suo consiglio: Leonardo e Michelangelo sono le mie balene".

Cosa fa di Leonardo e Michelangelo due artisti più grandi degli altri?

"La loro genialità riscontrabile nella novità delle loro opere. Faccio un esempio: quando Michelangelo dipinge il dito di Dio che tocca quello di Abramo, crea un’immagine nuova che non ha precedenti, eppure oggi considerata una delle immagini più classiche, più iconiche. Ed è stata completamente inventata da lui".

Lei nasce coi suoi monologhi in teatro, poi è passato a YouTube con centinaia di migliaia di followers e ha debuttato ieri su Rai 3 come ospite regolare del programma ‘Splendida cornice’ condotto da Geppi Cucciari. Qual è, ad oggi, il suo ‘palco’ preferito?

"A teatro sono magnifici l’incontro con il pubblico, gli applausi e anche i silenzi, tutti quei momenti vivi e imperfetti. Della pagina apprezzo, invece, la possibilità di soppesare le parole, cesellarle per cercare la perfezione. Non saprei rinunciare a nessuno dei due".

Sofia Nardi