Mercatali guida gli artigiani pensionati

Dopo aver seguito come coordinatore provinciale la categoria dei pensionati Anap Confartigianato (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) Giuseppe Mercatali è diventato recentemente il nuovo presidente di Anap Forlì, carica che durerà quattro anni, con lui sono stati eletti: la vicepresidente Silvia Foschi e i consiglieri Luciana Cecconi, Giampaolo Ciappelli, Franca Compostella, Nicoletta Galassi, Ivo Gunelli, Maria Luisa Partiseti, Pino Raffaele Pondi, Verena Ponti, Walter Turci, Danilo Valbonetti, Rosalba Visani e Maurizio Zampi.

Mercatali è un 66enne modiglianese, ragioniere, che fu impiegato dal 1979 presso la Confartigianato, attività conclusa il 1 marzo del 2020, come funzionario responsabile per Modigliana-Tredozio. E’ da sempre molto impegnato in varie attività: dal 2002 è l’infaticabile segretario dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, paese dove è sempre vissuto, è attualmente nel consiglio generale della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dal 2007 Cavaliere al Merito della Repubblica e dal 2009 Maestro del Lavoro. In realtà il pensionamento, con l’aumento del tempo libero, gli ha solo offerto l’occasione per occuparsi ancora di più dei suoi incarichi e delle sue passioni.

"L’Anap rappresenta imprenditori pensionati – spiega Mercatali –, ha 3194 iscritti, collabora con l’associazione la Rete magica Amici per l’Alzheimer e il Parkinson Odv per favorire le tecniche per l’invecchiamento attivo. E quest’anno abbiamo promosso la quinta campagna nazionale contro le truffe agli anziani, con consigli utili per difendersi dai malintenzionati".

La priorità è "mantenere una buona qualità della vita anche nella terza età, con momenti culturali e buoni consigli su sanità e alimentazione".

Giancarlo Aulizio