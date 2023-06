Mercatini sotto le stelle e servizio navetta gratuito nel borgo

Per tutta questa estate, a Bertinoro, sarà presente il mercatino ‘Sotto le stelle’ con articoli fatti a mano, tante novità e curiosità da scoprire e ammirare. Il mercato avrà luogo ogni sabato, a partire da domani, fino al 26 agosto, dalle 19 in Piazza della Libertà e nella Terrazza Mirastelle. "Era da tempo che venivano richiesti mercatini nel nostro borgo, sia da parte dei cittadini, ma anche dai turisti – spiega la sindaca, Gessica Allegni – speriamo che possa essere ripetuto in futuro, ma siamo molto felici del risultato".

"Per far conoscere ai visitatori e ai turisti il ‘balcone di Romagna’, questa è l’occasione perfetta – afferma l’assessora al turismo, Sara Londrillo –. Sarà un’attrazione turistica che andrà ad arricchire il programma di eventi di ‘Bertinoro estate’ e, per gli hobbisti, un’opportunità per fare esporre i propri articoli e i propri prodotti fatti a mano". Per tutta l’estate proseguiranno anche le visite guidate alla Rocca vescovile: il sabato e la domenica a partire dalle ore 17 con ritrovo presso la corte interna della stessa rocca, dove si trova anche l’ingresso del museo Interreligioso, aperto dalle 12 alle 19 dal venerdì alla domenica. Alla fine della visita guidata si potrà quindi proseguire la serata in centro storico con le bancarelle del mercatino in un itinerario tra enogastronomia, cultura e curiosità. Tutti i sabati sarà anche attivo il servizio di navetta gratuito dalle ore 19,30 alle ore 00,30, con partenza dai parcheggi di via Allende e via Badia. Il servizio navetta continuerà a essere presente anche tutte le serate del cartellone di eventi di ‘Bertinoro estate’.

Matteo Bondi