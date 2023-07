Mercatino delle Pulcette", Giocare e Divertirsi Insieme a Forlì!"

Torna il ‘Mercatino delle Pulcette’, iniziativa gratuita e ludica per bambini da 5 a 12 anni. Per partecipare bastano una coperta, giocattoli usati, libri e piccoli manufatti. Gli appuntamenti animeranno varie aree della città nelle serate dei lunedì di luglio, dalle 19.30 alle 22. "Si parte domani in piazza Saffi – spiega l’assessore Andrea Cintorino nell’illustrare la rassegna – per proseguire lunedì 17 al Polisportivo Buscherini in via Orceoli e il 24 nella Piazzetta delle Operaie, in via Paradiso. Un’attività itinerante che punta a coinvolgere la città entrando negli spazi di incontro". Il 31 mercatino ai Romiti, nel giardino della primaria Squadrani. Altre tappe a settembre". La rassegna è curata dal Centro per le Famiglie del Comune con varie realtà (info 0543.712667).