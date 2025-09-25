Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
GrandineIncidente A1Olio 2025Elezioni Marche Vasco Rossi bigliettiMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaMercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione
25 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Mercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione

Mercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano...

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano...

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano...

Per approfondire:

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano la seconda edizione del ‘Mercatino di economia circolare’, all’interno del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’ dalle 9 alle 17. Saranno esposti, scambiati, venduti o barattati oggetti doppi, rovinati, inutilizzati, spesso dimenticati, che tengono posto in casa, nei cassetti o negli armadi.

Commenta Cecilia Valenti, ideatrice dell’iniziativa: "Possono partecipare anche i bambini per scambiare o vendere i propri giochi e imparare il valore del riciclo e del riuso in un’epoca dove sono sommersi da giochi che non utilizzano". Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione della piazzola (Cecilia 349.0025119 e Alida 333.4893613). Aggiungono le organizzatrici: "Desideriamo portare anche nella realtà del nostro territorio una nuova consapevolezza, una nuova cultura del consumo, dando una seconda vita ad abiti, libri, giocattoli e utensili, riducendo nel nostro piccolo la produzione di nuovi oggetti e il loro impatto sull’ambiente. Si tratta di una giornata per stare insieme, condividere un messaggio importante per il nostro futuro e goderci la bellezza dello stare all’aria aperta nel verde". In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Quinto Cappelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiEconomia circolare