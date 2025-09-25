Mercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano la seconda edizione del ‘Mercatino di economia circolare’, all’interno del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’ dalle 9 alle 17. Saranno esposti, scambiati, venduti o barattati oggetti doppi, rovinati, inutilizzati, spesso dimenticati, che tengono posto in casa, nei cassetti o negli armadi.

Commenta Cecilia Valenti, ideatrice dell’iniziativa: "Possono partecipare anche i bambini per scambiare o vendere i propri giochi e imparare il valore del riciclo e del riuso in un’epoca dove sono sommersi da giochi che non utilizzano". Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione della piazzola (Cecilia 349.0025119 e Alida 333.4893613). Aggiungono le organizzatrici: "Desideriamo portare anche nella realtà del nostro territorio una nuova consapevolezza, una nuova cultura del consumo, dando una seconda vita ad abiti, libri, giocattoli e utensili, riducendo nel nostro piccolo la produzione di nuovi oggetti e il loro impatto sull’ambiente. Si tratta di una giornata per stare insieme, condividere un messaggio importante per il nostro futuro e goderci la bellezza dello stare all’aria aperta nel verde". In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Quinto Cappelli