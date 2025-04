Mercatino di economia circolare: il battesimo

Organizzata da tre amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domani a Rocca San Casciano la prima edizione del ‘Mercatino di economia circolare’, all’interno del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’ dalle 9 alle 17. Saranno esposti, scambiati, venduti oggetti doppi, rovinati, inutilizzati, spesso dimenticati, che tengono posto in casa, nei cassetti o negli armadi inutilizzati . Commenta Cecilia Valenti, ideatrice dell’ini

ziativa e responsabile di ‘Equilibrio e benessere 2.0’, un centro di riequilibrio posturale per il benessere della persona a Rocca: "Possono partecipare anche i bambini per scambiare o vendere i propri giochi e imparare il valore del riciclo e del riuso in un’epoca dove sono sommersi da giochi che non utilizzano.

Al termine della giornata verrà consegnato ad ogni partecipante un elenco di canali di smistamento (vestiti, occhiali, libri...), in cui portare le cose che ogni ‘negoziante’ non è riuscito a vendere.

Sarà possibile fare il pic nic sul prato, organizzato dal bar Amarcord, mentre dalle 15 i ragazzi del gruppo scout di Rocca proporranno crepes e dolci fatti in casa".

Aggiungono le tre amiche Giulia Tassini, Cecilia Valenti e Alida Morbio: "Desideriamo portare anche nella realtà del nostro territorio una nuova consapevolezza, una nuova cultura del consumo, attraverso le esperienze e non attraverso l’acquisto di oggetti spesso inutili e superflui. Si tratta di una giornata per stare insieme, condividere un messaggio importante per il nostro futuro e goderci la bellezza dello stare all’aria aperta nel verde".

