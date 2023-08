Mercatino sotto le stelle a Bertinoro

Appuntamento questa sera a Bertinoro con il tradizionale mercatino ’Sotto le stelle’ che torna, come ogni sabato sera, ad animare la piazza con tante curiosità e novità da scoprire per tutti gli appassionati. In piazza della Libertà e terrazza Mirastelle, a partire dalle ore 19, si potranno trovare le bancarelle allestite con numerosi articoli artigianali fatti a mano (handmade), e le variopinte collezioni degli hobbisti e dei commercianti della zona.