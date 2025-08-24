Mercato coperto. Chiude il parcheggio: "Forti disagi per tutti"

A partire da mercoledì il parcheggio Matteucci, nell’area ex Vigili del Fuoco, davanti a uno degli ingresso del mercato delle Erbe, verrà chiuso fino al 26 settembre "per lavori di scavo per la canalizzazione delle linee elettriche". L’ordinanza è del 7 agosto scorso, ma gli operatori del mercato sostengono di non aver avuto alcuna comunicazione ufficiale, solo voci in via del tutto informale.

"Venuti a sapere di importanti lavori al parcheggio Matteucci, stiamo chiedendo all’amministrazione di informare tutti noi operatori in maniera dettagliata" recita una nota dell’Associazione del Mercato delle Erbe, costituita di recente. Si tratta di un problema che tocca i produttori e i commercianti del mercato molto da vicino. "Non sappiamo dove potremo parcheggiare i mezzi per lo scarico della merce – dice Marilena Portolani –. Io mi sto organizzando con mio figlio, che mi può accompagnare, ma non so per quanto potrò farlo".

Il problema riguarderà peraltro anche i clienti del mercato, che dovranno cercare nelle strade limitrofe uno spazio dove lasciare l’auto. "Abbiamo saputo che resterà chiuso per tutto settembre, che per noi è un mese fondamentale – dice Ilenia Mengozzzi –, perché tutti rientrano dalle ferie e finalmente torniamo a incassi normali". Mentre l’area cancellata lungo via Matteucci, che potrebbe essere utilizzata per lo scarico della merce, è a giudizio degli operatori troppo piccola per i loro mezzi.

Eppure, una soluzione, peraltro utile non solo in questa situazione di emergenza, è letteralmente dietro l’angolo, cioè in via Gerolimini, nel parcheggio a ridosso dei mercati generali. Lì, da qualche mese, alcune decine di stalli sono teoricamente riservati agli operatori del mercato coperto, che, però, li considerano del tutto inutilizzabili: "Chiudono i cancelli del parcheggio alle 12, ma noi lasciamo il mercato non prima delle 14, di conseguenza, noi non possiamo parcheggiare lì".

Insomma, basterebbe lasciare aperto il parcheggio di via Gerolimini due ore di più al giorno, come da tempo chiedono gli interessati, per risolvere il problema. I mercatali, peraltro, si dicono disposti a pagare per usufruire di quella sosta, "anche se non il costo pieno dell’abbonamento", precisano. Intanto, la conseguenza è che devono cercare un parcheggio altrove, mentre quello di via Gerolimini, che fra l’altro per alcune ore del giorno è sottratto ai residenti, risulta fino alle 12 del tutto o quasi inutilizzato.