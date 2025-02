Mercato coperto: "Il parcheggio dedicato chiude troppo presto. Dove mettiamo l’auto?"

Ancora problemi per gli operatori del mercato coperto di piazza Cavour. Dopo le polemiche nei confronti della direzione e dell’amministrazione comunale nella fase di ristrutturazione dell’area a proposito, tra l’altro, dei banchi per l’esposizione della merce, considerati, soprattutto dai produttori, piccoli e inadeguati, e finalmente superate le tensioni a proposito dei "pressanti controlli" sul rispetto delle regole, questa volta il problema è costituito dal parcheggio dei mezzi per il trasporto delle merci. Il quale, da quando è stato destinato in maniera esclusiva ai commercianti e produttori del mercato, "è concretamente inutilizzabile".

Da sempre gli operatori, a partire dalle 5 di mattina, hanno la facoltà di parcheggiare i loro mezzi nell’ampia area che si trova a via Gerolimini. "Qualche mese fa, ci hanno comunicato che avremmo avuto uno spazio riservato – spiegano due produttori–. Abbiamo accolto la notizia con favore, pensando che in qualche modo sarebbe stato un vantaggio". In effetti, l’area è stata transennata, con la previsione di alcune decine di stalli dedicati. Il problema, come denunciano gli interessati, è che a causa del transennamento l’entrata e l’uscita dalla porzione di parcheggio riservata è possibile solo transitando attraverso il mercato all’ingrosso, che chiude alle 12, mentre loro smontano e lasciano il mercato a partire dalle 13. Con il risultato che l’area riservata rimane deserta e gli operatori si trovano costretti a lasciare i mezzi nell’altra ala del parcheggio, con un danno anche per i residenti, oppure a cercare altri spazi intorno al mercato, occupando stalli che, di conseguenza, sono sottratti ai potenziali clienti del mercato stesso.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il problema è stato oggetto di un’interrogazione da parte di Diana Scirri, di Alleanza Verdi e Sinistra, e di Federico Morgagni, del Partito Democratico. Nella sua risposta all’interrogazione, l’assessore Giuseppe Petetta aveva dichiarato "che sono in fase di valutazione gli spazi da dedicare agli operatori del mercato coperto. Queste valutazioni permetteranno di ultimare a breve gli interventi di riordino in maniera definitiva rispetto alla decisione presa dalla giunta nella primavera del 2024".

"Nonostante le rassicurazioni dell’assessore Petetta, dobbiamo constatare che al momento non è successo nulla – scrivono in una nota successiva i due consiglieri dell’opposizione –. Abbiamo sollecitato l’Amministrazione a risolvere questa situazione paradossale proponendo diverse soluzioni semplici e concrete. Ad esempio, fare un secondo accesso, installare una sbarra elettronica e dotare gli operatori economici di tessere per l’accesso. Chiediamo quindi che si provveda con la massima sollecitudine a risolvere un problema assurdo, del resto creato da un errore di programmazione della stessa Amministrazione". Ulteriormente interpellato, l’assessore ha ribadito che è in corso "l’attività di ricognizione con gli uffici preposti, per individuare la possibilità di ampliare gli stalli di sosta per i mercatali. Alla fine di queste valutazioni, incontreremo nuovamente i rappresentanti dei mercatali, per trovare una soluzione concreta, che coniughi le esigenze e i bisogni di tutti".

Paola Mauti