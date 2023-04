Mercato e festa per il ponte

Sono giorni intensi a Castrocaro Terme e Terra del Sole, che in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio hanno offerto e offriranno numerose opportunità di svago e intrattenimento a residenti e turisti. Oggi nel paese termale arrivano le boutique a cielo aperto del Mercato da Forte dei Marmi mentre nella città fortezza è in programma la seconda e ultima giornata di Eliopoli - Terra di confine, raduno internazionale di gruppi storici del primo Seicento. Domani a Castrocaro la festa dei lavoratori sarà celebrata in piazza Mazzini, dove alle 15.30 sono previsti i saluti istituzionali, l’intervento dei sindacati e alle 16 il tradizionale concerto del locale corpo bandistico Orsini. Giornata di trekking e raccoglimento per chi parteciperà all’escursione guidata all’eremo di Montepaolo, che contempla anche una degustazione alla Cantina Marta Valpiani (info: 0543.769631; 350.5193970.

A Pieve Salutare il 1° maggio è invece sinonimo di festa della famiglia: alle 11 messa davanti al monumento di Papa Giovanni XXIII e alle 12 pranzo conviviale. Alle 15.30 il via a ‘Pomeriggio insieme’ con una camminata, tornei a carte e pallone. Alle 18 la benedizione dei veicoli; per chiudere allegramente la giornata, alle 21 nel teatrino parrocchiale la Cumpagnì dla Zercia darà vita allo spettacolo ‘Zibaldone romagnolo’. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro.