Mercoledì alle 16 assemblea alla Cgil sul caso Eurovita

Oltre 85 richieste (più 220 contatti) da parte di clienti Eurovita: sono i numeri riferiti da Federconsumatori Forlì-Cesena, in merito alla preoccupazione di chi ha sottoscritto una polizza con la compagnia assicurativa commissariata. Per questo motivo, l’associazione dei consumatori lancia due assemblee aperte: la prima mercoledì alle 16 presso la sala Lama della Cgil in via Pelacano 7; la seconda giovedì, sempre alle 16, in via Plauto 90 a Cesena. Info: 0543.371170 e [email protected]