Mercoledì del Cuore Il centro si rianima: eventi fino a settembre

Con la bella stagione, tornano anche i Mercoledì del Cuore, la kermesse estiva ribattezzata dall’amministrazione ‘Mercoledì in centro’. Nonostante sia cambiato il nome storico, però, la formula resta quella rodata che riesce a convogliare in piazza Saffi e nei corsi principali della città centinaia di persone: nei mesi estivi ogni mercoledì a partire dall’orario dell’aperitivo il centro storico sarà animato con musica, spettacoli dal vivo, mostre, intrattenimento, sport, esibizioni circensi e molto altro ancora. Una conferma che ha il sapore della ripartenza dopo le settimane difficili appena trascorse, resa possibile anche grazie anche al contributo delle associazioni di categoria, con le quali l’amministrazione comunale ha condiviso il cartellone di iniziative della stagione che sta per prendere il via.

"La ricostruzione passa anche da qui, da momenti di svago e condivisione come quelli dei mercoledì d’estate". Così l’Assessore Andrea Cintorino definisce "il ricco palinsesto di iniziative dell’estate in centro". Il primo appuntamento con i Mercoledì è già la prossima settimana con un programma definito: in piazza Saffi ci sarà una ricca esposizione di auto e moto d’epoca, poi uno show solidale con musica, balli e spettacoli in via Giorgio Regnoli e diversi concertini dal vivo in corso Diaz. Novità di quest’anno: i mercoledì non si fermano nemmeno in settembre, come invece succedeva nelle precedenti edizioni, ma proseguono senza interruzioni per oltre tre mesi. "Abbiamo lavorato a lungo in sinergia con le associazioni di categoria – prosegue Cintorino – per capire cosa proporre in vista di questa nuova stagione, con l’obiettivo di regalare alla città un’estate ricca di alternative e un luogo dove poter condividere momenti di socialità e sano divertimento". Il pensiero, ancora una volta, è rivolto alla comunità ferita dall’alluvione. "Per quanto non possiamo dire che la situazione emergenziale sia superata – conclude l’assessore – riteniamo, tuttavia, che appuntamenti della tradizione come questi siano quanto mai necessari in questo tempo così difficile per la nostra città".