Mercoledì d’estate in centro: oggi al via fino a settembre

Si riparte oggi, fino a settembre, con i mercoledì d’estate in centro. Il cuore della città si animerà con musica, spettacoli dal vivo, mostre, intrattenimento, sport, esibizioni circensi.

Questa sera la prima scatterà con l’esposizione di auto e moto d’epoca in piazza Saffi, uno show solidale con musica, balli e spettacoli in via Giorgio Regnoli e piccoli concertini dal vivo in Corso Diaz.

Quest’anno il calendario è ancora più vario ed è stato protratto nel tempo, fino a comprendere anche il mese di settembre.