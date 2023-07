Mercoledì in centro, si parte stasera: omaggio a Battisti

L’appuntamento serale dei mercoledì in centro storico a Forlì non va in vacanza. Per tutto il mese di agosto, infatti, sono previsti concerti e spettacoli dal vivo promossi in collaborazione con l’associazione Campus Festival Aps.

"Li abbiamo chiamati ’Mercoledì live’ – spiega l’Assessore al centro storico Andrea Cintorino – e sono una serie di concerti di musica dal vivo, adatti a tutti i gusti e le fasce d’età, che si svolgeranno in piazza Saffi con le esibizioni di band locali e tribute band di successo. L’obiettivo di questo progetto – conclude – è molto semplice: vogliamo offrire al pubblico forlivese e non solo, nuovi stimoli e nuove occasioni per trascorrere e condividere l’estate in centro all’insegna del sano divertimento e della musica di qualità".

I concerti avranno inizio già questa settimana, a partire da stasera con un ’Omaggio a Lucio Battisti’ interpretato da Sasha Torrisi. Il 2 agosto saliranno sul palco i Moka Club con la loro carica trascinante, il 9 agosto i Black Ice, tribute band degli Acdc e il 23 agosto toccherà alla Power Band. I concerti inizieranno tutti alle ore 21 con ingresso gratuito.