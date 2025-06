Mercoledì in corso. Musica in piazza Saffi e mercatini alle ’Erbe’

Nuovo appuntamento stasera con i ‘Mercoledì in corso’. Il programma è ricco e coinvol. Davanti alla Torre Numai, alle ore 21, live show del comico Sgabanaza. In piazza Saffi, dalle 19.30, esposizione di auto d’epoca con il ’Moto club hermitage’.

In piazza Saffi, in particolare a San Mercuriale, c’è lo show solidale ‘Ancora sempre più insieme Diversi fà’ che prevede musica, balli, sfilate e spettacoli a cura dell’associazione Pop Street Parade Odv con il coinvolgimento di artisti ed attività locali. In particolare le artiste coinvolte saranno Ariane Diarkite, Sonia Davis e Matilde, mentre le danze saranno a cura di New Dance Studio e delle Majorette ‘Stelle d’argento’. Aperitivo solidale da ‘Lovo’, in piazza Saffi, a partire dalle ore 19, mentre l’inizio dello show è previsto alle 20.30.

Nella Galleria Mazzini c’è ‘Respira’, mostra di arti visive con artisti del territorio. Poco distante, in corso Mazzini, dalle ore 21.15, esibizione live di ‘Le Scorie’, una band RnB & beat romagnola con un’offerta di brani originali in italiano. Dalle 19.30, ’Vip clown odv’, i clown di corsia dell’associazione VIP. Ma prima, dalle 18, cena di vicinato, organizzata da Pensiero&Azione, La materia dei sogni, Collettivo Monnalisa APS, Resina con la rassegna Respira. Alle 19 prenderà vita anche uno speciale laboratorio di falegnameria accompagnato dal racconto ‘Storia di un chicco di grano’.

In via Regnoli, dalle 21, il filosofo Rocco Ronchi parlerà del tema ‘La comunità dei senza patria’, a cura dell’associazione Regnoli41.

Una novità particolare riguarda piazza Cavour inaugura ufficialmente il progetto ‘Il vicinato delle Erbe’: un’esperienza voluta dagli esercenti dell’area che, insieme, hanno deciso di vivacizzare la zona in cui operano con eventi speciali. Il debutto sarà proprio questa sera a partire dalle 18. In piazza sarà allestito un grande mercatino con abiti e oggetti vintage, realizzato in collaborazione con InCantina Market, collettivo molto rodato nel settore che ha riunito oltre 70 espositori. Non mancheranno laboratori, musica live, dj set, buon cibo, drink, artigianato. Non mancheranno spazi per gli esercizi locali: B-Side organizzerà un’area dedicata ai vinili, Fedifo porterà le sue camicie upcycled e i segnalibri personalizzabili, mentre Frida’s si sposta nel market con il suo ‘sushi floreale’. La musica sarà protagonista: si alterneranno diversi dj set all’interno del Mercato delle Erbe, poi, a partire dalle 22 e fino a mezzanotte, concerto di Giacomo Toni. Spazio anche alla gastronomia con le proposte a tema delle attività locali, tutte da scoprire.

In centro saranno organizzate anche letture per bambini, come quelle che prenderanno vita in via dei Filergiti, mentre in piazzetta delle Operaie alle 19.30 comincerà lo spettacolo ‘La volpe e la rosa’ che sarà ripetuto alle 21. Il programma completo sulla pagina social dedicata alle serate dei ’mercoledì in corso’.