Mercoledì in corso: "Successo straordinario. Centro più accogliente"

Anche se i ‘Mercoledì in corso’ hanno preso il via già da qualche settimana, quello appena trascorso è quello che, più dei precedenti, ha segnato la vera partenza dell’appuntamento che da ormai un ventennio caratterizza con successo la stagione estiva forlivese. Centinaia di persone hanno riempito piazza Cavour tra bancarelle di hobbisti e venditori vintage grazie alla organizzazione della neo costituita realtà del ‘Vicinato delle Erbe’, lunghe tavolate solidali hanno preso vita in corso Mazzini, mentre in piazza Saffi si è svolta una coloratissima sfilata di moda. Non è mancata nemmeno la comicità di Sgabanaza al cospetto della Torre Numai.

"Siamo partiti con una nuova ricetta – spiega il vicesindaco con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno –. Nel delineare la rassegna, ci siamo dati tre importanti obiettivi: cambiare il target dei partecipanti, rendendo protagoniste le famiglie e le nuove generazioni all’insegna di un sano divertimento; costruire insieme ai residenti e ai commercianti un calendario di eventi che fosse il punto finale di una grande e virtuosa sinergia d’insieme; rafforzare il senso di appartenenza e il sentimento di orgoglio dei forlivesi verso il cuore della loro città. La grande affluenza di mercoledì ci indica che la strada intrapresa è quella giusta".

Bongiorno definisce il successo "straordinario oltre ogni aspettativa" e prosegue: "Questo è il nostro modello di riferimento, la formula vincente per i mercoledì in centro ma non solo. Un salotto maturato dalla collaborazione e dal lavoro di più braccia; quelle del Comune, che mette a disposizione gratuitamente suolo pubblico, competenze, comunicazione istituzionale, Siae, supervisione della Polizia Locale, allacci e fornitura di energia elettrica. Poi ci sono i forlivesi, chi vive e lavora in centro storico, che sono i primi e veri protagonisti del cambiamento. Siamo determinati a procedere lungo questo percorso, per rendere sempre più accogliente il nostro centro, a beneficio dell’intera comunità e in un dialogo costante con residenti e comitato di quartiere, associazioni di categoria e commercianti".