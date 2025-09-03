Mercoledì in Corso. Tanti gli eventi in centro

Questa sera tornano i ‘Mercoledì in Corso’ con eventi per tutta la famiglia. Piazza Saffi accoglie i più piccoli con tante attività d’intrattenimento: dalle 20 la Polisportiva Edera propone un circuito dove bambini e ragazzi possono cimentarsi in prove sportive guidate da istruttori qualificati. Contemporaneamente, il Paese dei Balokki offre dimostrazioni di ballo e movimento come pratica di benessere psichico, mentre i Wild Angels Romagna animeranno la piazza dalle 21 con balli country e animazioni con Alby Dj e Roby. Sempre in piazza, l’Avis Comunale Forlì propone attività di sensibilizzazione sull’importanza della raccolta di sangue e plasma. La serata prosegue con lo spettacolo della compagnia Burattini a Bologna: dalle 21 ‘Le farse di Fagiolino e Sganapino’ porteranno sul palco la magia dei burattini.

In piazzetta della Misura, dalle 20, la Pallacanestro 2.015 Forlì propone mini-sfide e giochi di gruppo per tutte le età, con gadget in premio. Anche corso Mazzini si trasforma per l’occasione: alle 19.30 prende il via la cena di vicinato, un momento conviviale con dj set lungo la via dove ognuno porterà qualcosa da condividere e l’Amorosina offrirà una pasta tipica romagnola. Dalle 20, Nonno Banter 57 animerà la serata con i giochi di legno. Alle 21.45 l’Associazione di Corso Mazzini presenterà una rassegna sulla salute riproduttiva e a seguire il Collettivo Battito terrà letture sul piacere a 360 gradi. Sempre lungo il corso, l’Associazione Italiana Arbitri Forlì propone partite di calcetto per sensibilizzare al rispetto delle regole, con quiz sul regolamento del calcio. Dalle 20, le educatrici del Piccolo Nido leggeranno alcuni albi per bambini e Uniti per Crescere Insieme offrirà un laboratorio di circo sociale aperto a tutti.

La musica dal vivo farà da colonna sonora all’evento dalle 20 Muskey propone un live acustico e dalle 21 i Fritti Mistici. In piazza Don Pippo, angolo via dei Filergiti, dalle 20 lo spettacolo di Fra Palo e Realtà Academy unisce musica dal vivo e pole dance. In via delle Torri, dalle 20.30 la Polisportiva Cava propone Giocolandia, un percorso con giochi e sfide per i più piccoli. Alla stessa ora, Adoro Salsavelada darà la possibilità di muovere i primi passi di salsa e bachata. Anche corso Garibaldi, dalle 20, s’immergerà nel mondo dei balli caraibici con Salsa Buena. Infine, via Giorgio Regnoli, alle 20.30 suoneranno i Not That Kind e alle 21 gli Overtime con brani dagli anni ’70 a oggi.