Mercoledì in Corso: "Un grande salotto urbano. Risposta soddisfacente"

Una buona affluenza di pubblico ha salutato la prima delle serate dei ‘Mercoledì in Corso’ che hanno preso il via il 21 con la pedonalizzazione di corso Diaz e lo svolgimento di vari eventi e animazioni. Questa nuova veste dei Mercoledì in centro vede come protagonisti principali i giovani e le famiglie, infatti ha richiamato a passeggio per le vie tanti bambini. Molti gli artisti di strada che si sono esibiti lungo l’intero Corso e hanno animato il cuore cittadino, tra musica dal vivo, letture per bambini e mercatini vintage.

"Siamo molto contenti di questo primo mercoledì – dichiara il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno –. La risposta che abbiamo raccolto passeggiando per corso Diaz e confrontandoci con i forlivesi è stata davvero soddisfacente. La strada intrapresa è quella giusta. Grazie alle tante aperture di bar e ristoranti e non solo, alle performance di numerosi artisti e al buon cibo, il nostro centro storico si è trasformato in grande salotto urbano, un luogo di condivisione e sano divertimento".

Il prossimo appuntamento, con nuove performance, visite guidate, esibizioni live e laboratori a cielo aperto, è fissato per mercoledì 28 maggio, sempre nel cuore di Forlì, ma spostandosi di corso: ad essere pedonalizzata sarà la zona di corso Garibaldi. Si proseguirà poi il 4 giugno, quando ad essere protagonista sarà corso della Repubblica con una serata dedicata alla musica e al ballo. Mentre mercoledì 11 giugno, corso Mazzini e piazza Cavour si animeranno con eventi per tutti i gusti e tutte le età, grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Biblioteca Saffi.