Mercury al decollo. Scelto il presidente: è Baldetti, ex Enav

Giuseppe Baldetti è stato scelto quale futuro presidente della Fondazione Mercury, nata con l’obiettivo di far decollare il polo tecnologico aeronautico-spaziale forlivese. Baldetti è stato per diversi anni direttore dell’Academy di Enav a Forlì, nonché presidente di Romagna Innovazione, la società strumentale promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per sostenere la ricerca scientifica e l´innovazione attraverso il trasferimento tecnologico e la ricerca applicata. Fondazione Carisp che ha creato, insieme al Comune di Forlì, proprio la Fondazione Mercury, con un capitale iniziale di 50mila euro (25mila la quota, paritaria, versata).

Mercury sta muovendo i primi passi in queste settimane. Dovesse decollare, come auspicano i soci fondatori e quelli che arriveranno, Forlì potrebbe aprire le porte a realtà industriali di alto livello, abbinando l’aspetto della ricerca alla produzione dei manufatti.

Di origini marchigiane, Baldetti si è formato all’università di Urbino per entrare quindi nel mondo della formazione aziendale sin dai primi anni ’80, iniziando la sua attività professionale nel Gruppo Eni in qualità di project manager per i progetti di formazione tecnica rivolti ai laureati neo inseriti e, successivamente, di formazione manageriale. In Isvor Fiat, Corporate University del Gruppo Fiat, in qualità di responsabile delle Aree manageriali, si è prevalentemente occupato di metodi e soluzioni di apprendimento per lo sviluppo di competenze manageriali e di sistemi di training per lo sviluppo di competenze tecniche e metodologiche in ambito industriale. Ha anche collaborato con la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna per l’insegnamento di controllo del traffico aereo.