Mercury, il futuro è adesso: "Aerospazio: settore strategico. Così uniremo ricerca e aziende"

Ricordate lo spot ’il futuro è adesso’? Ecco, se non proprio adesso, il futuro del polo tecnologico aeronautico-spaziale forlivese (d’ora in poi Ptasf per brevità) è dietro l’angolo. E Forlì ha scelto di afferrarlo creando la Fondazione Mercury, che ha due soci fondatori, Comune e Fondazione Cassa dei Risparmi, che hanno messo sul piatto 25mila euro a testa come base di partenza (l’amministrazione comunale garantità poi 240mila per il prossimo triennio). Fondazione Mercury che, dopo il via libera nell’ultimo consiglio comunale, è stata presentata ieri in municipio alla presenza del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, e degli altri rappresentanti istituzionali.

La Fondazione Mercury, che si allargherà ad altre realtà (tra queste Provincia, Serinar e l’Università di Bologna), nasce per promuovere l’ulteriore sviluppo del Ptsaf con l’obiettivo di realizzare un hub aerospaziale di rilievo nazionale. "L’obiettivo è unire la ricerca e le aziende", cioè l’ambito produttivo, sintetizza il sindaco Gian Luca Zattini, che non nasconde l’importanza che per lui riveste la giornata. "Credo che con la Fondazione Mercury si faccia un pezzo di storia della città e dell’economia".

Il gran tessitore di rapporti con il mondo imprenditoriale è Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp, il cui lavoro è e sarà la chiave del successo dell’intera operazione. Arrivando alle cose concrete, Colla fa un paio di esempi di possibili attività che potranno svilupparsi nell’area di via Seganti e dintorni. "Dobbiamo collaudare droni? Facciamolo all’aeroporto Ridolfi". Sul quale, in apertura di presentazione, fa un rapido passaggio Brunelli: "L’infrastruttura è esclusa dal progetto", che punta su altro.

Tornando a Colla: "E se ci dovessimo trovare nella filiera degli elicotteri della Protezione Civile? Ricordo che saranno 20 le imprese che si certificherrano con Leonardo". Quest’ultimo è un colosso del settore dell’aerospazio e della difesa. Le tipologie di aziende che potranno insediarsi a Forlì sono innumerevoli. Prendendo spunto dal ’documento strategico’ consegnato alla stampa, le imprese del settore stanno effettuando attività di ricerca (e in qualche caso producono) aerotaxi, droni, satelliti, aeroambulanze, mezzi per svolgere attività di ricerca, salvataggio e antincendio. Ecco, l’auspicio è attrarne a Forlì. "Sì, vogliamo favorire la creazione di nuove imprese", precisa Brunelli, che interrogato sui possibili numeri dell’hub si trincera dietro un "non è mai sano fare dichiarazioni senza la sostanza".

Nel dossier c’è però come riferimento una realtà che condivide con Forlì "le maggiori affinità" ed è il Distretto aerospaziale della Sardegna, che conta su 5 soggetti pubblici e 28 privati (aziende); distretto capace di attrarre sul territorio 60 milioni di euro, dando vita a progetti di ricerca, attività di supporto alle imprese fino all’ideazione e alla creazione di bandi. "Il settore aerospaziale è strategico, e noi dobbiamo guardare al livello medio-alto", aggiunge Colla. A tirare le fila è Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Carisp: "Qui a Forlì dobbiamo mantenere le ’teste’ migliori. Il progetto è ambizioso ed è una sfida per l’intero paese. Possiamo fare di Forlì un territorio che attira competenze e servizi". Un riferimento, insomma, a livello quantomeno nazionale. Forlì non si nasconde più. Eccolo: il futuro è adesso.

