’Merenda d’artista’ all’Ortica

Secondo appuntamento oggi dalle 17.30 alle 18.30 con ’La merenda d’artista’ organizzato dal centro culturale ’L’Ortica’ in via Arbano 1 in località Rotta. Nell’incontro, all’insegna della poesia, Franca Foietta presenta un racconto biografico sul noto poeta Dino Campana mentre Loretta Olivucci parlerà di Libero Ercolani poeta dialettale e autore del vocabolario italiano-romagnolo. Infine Emanuela Babbini racconterà la poetessa Donata Doni forlivese d’adozione. Ospite speciale Carmen Mazza che grazie alla sua lunga amicizia con il poeta-pittore e concittadino Pietro Cimatti saprà svelarci alcuni suoi aspetti inediti. Durante l’iniziativa verrà offerta una gustosa merenda a tutti i presenti. Per informazioni: 333.7167331 - 333.4451305