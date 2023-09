Merenda d’artista con grandi biografie

Oggi alle 17 nuovo appuntamento del centro ’L’Ortica’ con ’Merenda d’artista’ a casa Olivucci a Massa Castello in via di Massa, 64. Anche questa domenica è dedicata alle biografie in particolare quella dell’attore Ivano Marescotti a cura di Rosella Gatelli, del volto televisivo di padre Mariano da parte di Mariarita Zanca e infine della missionaria Annalena Tonelli svolta da Milena Bonucci Amadori. Ospiti del pomeriggio Gabriella Tronconi e la giornalista Rosanna Ricci. Alle 18 verrà offerta la tradizionale merenda a tutti i presenti. Per info: 333.7167331.