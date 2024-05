Merendine contaminate. Intossicati 40 bambini

Quello che doveva essere un progetto educativo per incoraggiare il consumo di frutta e verdura fresche è diventato un boccone amaro. E pericoloso, anche se, fortunatamente, senza gravi conseguenze: in alcune scuole elementari della città sono infatti stati segnalati 40 casi di intossicazione alimentare causati dal consumo di pomodorini contaminati e distribuiti durante la merenda nell’ambito del progetto ‘Frutta e verdura nelle scuole’, promosso dal Ministero dell’Agricoltura.

Da molti anni il programma coinvolge studenti tra i 6 e gli 11 anni e fornisce prodotti ortofrutticoli gratuitamente alle scuole aderenti. I bambini si sarebbero sentiti male giovedì mattina dopo la ricreazione: "La sintomatologia – spiega Roberto Bandini, direttore del servizio Igiene degli alimenti e nutrizione di Forlì dell’Ausl Romagna –, che ha colpito anche due insegnanti, si è presentata con una latenza molto breve rispetto al consumo, circa 15-30 minuti dopo. È stata caratterizzata da nausea e vomito, diarrea associate in alcuni casi a bruciore delle mucose orali e periorali e formicolio; in alcuni bimbi i due ordini di sintomi si sono presentati insieme e in altri separatamente".

Durante la fase acuta per due studenti è stato necessario l’accesso al pronto soccorso cittadino. L’episodio si è quindi concluso senza ricoveri né gravi conseguenze. L’informazione è arrivata tempestivamente anche nelle chat whatsapp delle famiglie con alunni che frequentano altri istituti, tra questi il comprensivo ‘Decio Raggi’ di Roncadello e ‘Carmen Silvestroni’ a Ca’ Ossi, che partecipano al progetto.

Le cause che hanno portato alla contaminazione dei pomodorini, di tipo ‘ciliegino’, possono essere molteplici: "Per la nostra esperienza pensiamo sia un problema di tipo chimico – continua Bandini – e non di tipo batteriologico. Per poterlo dire con certezza, attendiamo i risultati delle analisi dei campioni che dovrebbero arrivare tra circa una settimana". Nel frattempo, l’Ausl Romagna ha sollecitato gli istituti forlivesi a fornire i riferimenti dei coordinatori del progetto ‘Frutta e verdura nelle scuole’ "per poter risalire alla catena logistica del prodotto già consumato e programmato per il futuro".

Il fatto non riguarda solo Forlì: nelle scorse ore sono arrivate segnalazioni di bambini con sintomi da intossicazione alimentazione anche da altre città, tra queste Cesena, Faenza, Rimini, Modena e Udine. Anche qui sono stati prelevati campioni sulla verdura fornita dal piano ministeriale. La fornitura – si legge sul sito del progetto didattico - per l’Emilia-Romagna, le Marche e il Friuli-Venezia Giulia è eseguita dalla cooperativa Op Kiwi con sedi a Bologna e a Ferrara.

Visto il dilagare del fenomeno l’Ufficio scolastico regionale ha diffuso una nota, a firma del responsabile Bruno Di Palma, dove richiede "la sospensione, in via precauzionale, della somministrazione dei prodotti a tutte le scuole dell’Emilia-Romagna fino alla conclusione degli accertamenti analitici in corso sui campioni di pomodorini finalizzati all’individuazione della sostanza implicata nella genesi dell’episodio".