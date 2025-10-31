Meriti speciali, il raduno degli insigniti alle Terme

Tre giorni di festa per onorare due importanti traguardi tagliati dall’Anioc, Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche. Da oggi a domenica Castrocaro ospiterà il 47° convegno nazionale del sodalizio, il primo dopo la sosta forzata a causa della pandemia, e la celebrazione del 30° anniversario della fondazione della delegazione di Forlì-Cesena. A cui andrà ad aggiungersi, nel corso del fine settimana, la costituzione del coordinamento per la Romagna, che sarà presieduto da Stefano Borreca, per vent’anni al comando della locale stazione dei Carabinieri.

L’associazione riunisce le persone insignite per meriti speciali maturati al servizio della Nazione e della comunità. "Non si tratta solo un titolo, ma di un simbolo di gratitudine e apprezzamento per le azioni che contribuiscono al bene comune", la parole del segretario nazionale dell’Anioc, il Conte Maurizio Monzani. L’adesione a valori etici come "l’altruismo, la solidarietà e l’impegno civico, essenziali per costruire una società coesa e giusta". Quartier generale della tre giorni il Grand Hotel Terme, la spa termale, dove i partecipanti potranno concedersi una pausa di benessere, e il Padiglione delle Feste, teatro questa sera alle 19 del concerto della Fanfara della scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei Carabinieri, aperto al pubblico.

Altro momento condiviso con la cittadinanza domattina alle 10.30 quando, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari avrà luogo la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei Caduti, seguita dalla parata della Fanfara fino al Padiglione, dove alle 11.30 inizierà il convegno. Al termine pranzo con le autorità, accesso in spa e, in serata, cena di gala.

Domenica alle 10.30 la santa Messa preluderà la cerimonia finale con banda e sbandieratori. Prevista la presenza di circa 700-800 persone nel corso dei tre giorni. "Siamo lieti di accogliere un evento prestigiosissimo di un’associazione, che tramanda alle nuove generazioni un bagaglio di valori patriottici e liberali", la chiosa del sindaco Francesco Billi.

Francesca Miccoli