Mesi di violenze e minacce. I genitori salvano la figlia: marito espluso dal giudice

Sono i genitori a lanciare l’allarme. Non ne possono più di vedere la figlia vittima del marito. Da mesi la vedono piena di lividi e depressa. Apatica. Terrorizzata. Lei non ha mai denunciato nulla. Non è mai andata al pronto soccorso sebbene le aggressioni subite le avessero lasciato evidenti segni in tutto il corpo. Ci pensano allora loro, i genitori, ad andare alla polizia. E denunciare così quell’uomo.

Ora arriva la decisione del giudice su richiesta della procura, con la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico del marito – ormai, di fatto, ex – un giovane forlivese accusato di maltrattamenti, stalking ed estorsione a danno dell’ex moglie convivente. L’ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia.

Le indagini degli inquirenti hanno documentato "botte, minacce ed estorsioni subite dalla vittima". Sono inoltre emerse "frequenti richieste di denaro da parte del marito, tossicodipendente, nonché reiterate minacce con profili estorsivi: i soldi servivano all’uomo per comprare la droga". Gli inquirenti, scavando nel passato dell’uomo, hanno scoperto "che ha avuto altri problemi con la giustizia".

Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste dalla procura, ha evidenziato che l’indagato "ha manifestato una condotta incline alla violenza....maltrattamenti, condotte persecutorie ed estorsive in un clima di vessazioni del tutto ingiustificato". Infatti "sussiste concreto ed attuale pericolo che l’indagato, se libero, possa commettere reati della stessa specie per quello per cui si procede".

Stando ai dati della polizia, nell’ultimo anno i casi di violenza domestica sono stati 60, con 16 arresti e l’applicazione di altre 7 misure cautelari.