Messa alle 19 con il vescovo per la pace

Stasera alle 19 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza (foto) presiederà la messa per la pace e per le vittime della guerra in Ucraina, aderendo così all’invito della Conferenza Episcopale Italiana che ha dato seguito all’iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee), che ha chiesto di celebrare una messa per le vittime del conflitto e per invocare la pace. Ciò è avvenuto nelle varie diocesi a un anno dall’inizio della guerra e a Forlì il momento di preghiera si celebra nella chiesa di San Filippo Neri dove abitualmente si ritrova la comunità dei greco-cattolici ucraini.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che vogliono unirsi nella preghiera per ricordare anche le vittime di ogni altra guerra e conflitto nel mondo. "Sarà un’occasione – si legge nella nota della Presidenza Cei – per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo".

Alle 21, poi, il vescovo parteciperà nella chiesa di San Pietro a Forlimpopoli alla veglia di preghiera per la pace organizzata dalle associazioni cattoliche del paese.

Alessandro Rondoni