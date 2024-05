Messa col vescovo, mostre fotografiche e musica al parco

A volte sembra che sia trascorsa una vita, altre, invece, che sia accaduto appena ieri. Se la mente inganna, però, il calendario non mente: giovedì prossimo ricorrerà un anno esatto dall’alluvione. Una ricorrenza tanto triste quando importante da celebrare.

Proprio giovedì prossimo alle 17 di fronte a Porta Schiavonia si terrà la cerimonia di scoprimento del monumento raffigurante due ‘Angeli del fango’ (o, come si diceva frequentemente in quei giorni, ‘burdel de paciug’) posto in un luogo simbolico per ribadire la tenace volontà della comunità forlivese nelle ore più buie, ma anche per ringraziare i tantissimi volontari che si sono spesi per dare una mano. Alle 18 ci si sposta in piazza Saffi, nel cuore della città, dove il vescovo Livio Corazza terrà una messa solenne all’aperto. Un’ora dopo, sempre in piazza, omaggio in musica a cura di diverse associazioni musicali forlivesi. Alle 20 un suono di sirene ricorderà il momento esatto dell’esondazione.

Alle 21 nel circolo Inzir in via Bezzecca sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Con i piedi nel fango’ con scatti del fotografo Cristiano Frasca, ‘occhio’ del Carlino nei giorni del disastro. Proprio il circolo Inzir, che si trova nel quartiere San Benedetto, nei giorni successivi all’alluvione è stato trasformato in centrale operativa dove si sono coordinati gli interventi dei volontari indirizzati al quartiere San Benedetto. Le celebrazioni procedono venerdì mattina: alle 10 esatte si invitano istituzioni, aziende, studenti e cittadini a fermarsi un minuto per unirsi nel silenzio e nella riflessione. A tal proposito, nelle giornate del 16 e 17 maggio tutti i cittadini di Forlì sono invitati a rendere omaggio alle vittime dell’alluvione esponendo alle finestre drappi bianchi e rossi, colori simbolo della città.

Alle 9.30 al palasport Villa Romiti di via Sapinia si terrà un incontro con gli studenti dell’istituto comprensivo numero 5 e i quartieri Cava, Villanova e Romiti, quelli più colpiti. Nell’occasione verrà presentata un’opera artistica dedicata alla memoria dell’alluvione nel quartiere: l’incontro è aperto a tutti. Alle 11 nel campo sportivo del centro studi in via Aldo Moro, cerimonia promossa dagli studenti del liceo scientifico Fulcieri Paolucci di Calboli, dell’istituto tecnico economico Carlo Matteucci, e dell’istituto tecnico Saffi-Alberti. L’evento è riservato alle scuole.

Alle 18.30 alla Fondazione Dino Zoli si presenta un’altra mostra fotografica ‘Fragile sublime’: la fotografa Silvia Camporesi espone scatti del parco urbano ‘Franco Agosto’ devastato dal fango. Alle 21 si torna al circolo Inzir: i volontari racconteranno l’esito della loro raccolta fondi e i progetti che sono riusciti a finanziare. Sempre alle 21 nella chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo, concerto d’organo organizzato da Forlì Antiqua, in collaborazione con i quartieri Romiti, Villagrappa, San Varano, Rovere, Cava-Villanova. Ingresso a offerta libera.

Sabato alle 16 al circolo Inzir, tavola rotonda rivolta agli operatori dell’informazione: giornalisti, fotoreporter e video operatori su cosa significa fare informazione durante gli eventi straordinari quali l’alluvione. Alle 17 al parco urbano prenderà vita un ricco palinsesto in musica con l’avvicendarsi sul palco di 7 band musicali e, dalle ore 20, presentazione del libro e proiezione dell’omonimo film ‘Anime nel Fango’.

L’ultimo giorno di celebrazioni sarà domenica. Alle 17 al circolo Inzir, lettura di racconti scritti nei giorni dell’alluvione. A seguire a cura del Gruppo Terapie Espressive e Corporee dell’associazione Essere con, rielaborazione dei contenuti sedimentati durante gli incontri nei quartieri alluvionati. Durante la giornata sarà presentata una proposta esperienziale rivolta a tutti i presenti. Alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria del Voto dei Romiti, alluvuionata un anno fa, si tiene ‘Musica sull’acqua’: l’ensemble Monte Parnaso presenta un concerto di musiche italiane dal 1609 al 1664.