Messa col vescovo per i bimbi mai nati

Domattina alle 9.30 al cimitero monumentale in via Ravegnana il vescovo Livio Corazza celebrerà la messa per i bambini morti prima di nascere. L’appuntamento è proposto dall’associazione Papa Giovanni XXIII. L’associazione fa sapere che alla messa "sono invitati in modo particolare i genitori e i famigliari che hanno perso il loro piccolo per condividerne il dolore e trovare consolazione". Alle 9.45, invece, don Paolo Giuliani celebrerà al Suffragio una messa per i soci defunti del Rotary Club.