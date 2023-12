Messa della notte santa. Cattedrale gremita, il vescovo: "Ricordiamo il vero senso delle feste"

Il vescovo ha celebrato la messa di Natale in una cattedrale piena di fedeli, anche se in parte limitata dai cantieri posti in essere per gli scavi in corso e per i sondaggi esplorativi con la navata di destra interdetta. "Benvenuti qui numerosi – ha detto mons. Corazza all’inizio del rito –, il popolo che cammina nelle tenebre vide una grande luce".

E dopo aver fatto riferimento al dramma delle guerre in corso, in particolare alla tragedia che colpisce la Terra Santa, durante l’omelia ha aggiunto: "Anche noi oggi camminiamo in un mondo pieno di tenebre ma sappiamo che la luce non è scomparsa. Dio è luce, è amore e ha bisogno di noi, perché anche lui quando scelse di venire non fu accolto, nemmeno dai suoi. Dio ha bisogno di noi, di uomini e di donne che lo cerchino e lo accolgano".

Ricordando l’800° anniversario del primo presepe fatto a Greccio da San Francesco, il vescovo ha sottolineato l’importanza di fare il presepe nelle case e nei vari ambienti "come segno di pace e di speranza per tutti", e ha annunciato che anche lui si recherà, fra qualche settimana, in pellegrinaggio proprio a Greccio.

Riflettendo sul significato del Natale, mons. Corazza ha poi aggiunto che: "il mondo, specie quello occidentale, sta perdendo il significato di questa festa, che non è nel consumismo e nel benessere. Lui è il vero dono, si fa carne, viene a nascere oggi nella nostra città, nei nostri paesi. E noi siamo nuovi pastori e Re Magi che si recano da Lui. Egli è qui per portare la sua luce che vince il buio e il male del mondo. Se siete qui è perché voi siete la culla della sua venuta. Viene ma ha bisogno di noi, chiamati a renderlo vivo e presente nel mondo di oggi, lì dove siamo".

Il vescovo ha celebrato insieme al vicario della diocesi, don Enrico Casadei, al cappellano del carcere e assistente della Fraternità di Cl, don Enzo Zannoni e al cappellano dell’ospedale, don Domenico Ghetti. Ha, poi, ringraziato il sindaco Zattini, presente insieme ad altre personalità cittadine, il movimento di Comunione e liberazione, il gruppo degli Scout, anche per aver portato la luce di Betlemme posta ai piedi dell’altare, e il coro che ha animato la liturgia diretto dal maestro Alvaro Agasisti.

La messa della notte di Natale è stata trasmessa in diretta da Teleromagna, che ha anche curato un’anteprima condotta da Piergiorgio Valbonetti. Al termine della cerimonia vi è stata la benedizione del vescovo con gli auguri di Buon Natale, e le persone uscendo dal duomo hanno guardato incuriosite fra gli scavi in corso, hanno così potuto notare, nel sottosuolo, l’area a uso sepolcrale dove sono state già rinvenute ventitre tombe e riferimenti murari riferibili a strutture precedenti.

Mons. Corazza il giorno di Natale ha celebrato la messa nella Casa Circondariale e poi nella Concattedrale di Bertinoro. Domenica 31 in Duomo alle 17.30 celebrerà la messa di ringraziamento per l’anno che sta per concludersi, con il tradizionale canto del Te Deum.