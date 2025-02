Messa in memoria di don Luigi Giussani, fondatore di Cl

Oggi alle 19 alla chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, il vescovo di Forlì, monsignor Livio Corazza, celebrerà la messa in occasione del 20esimo anniversario della morte di don Luigi Giussani, del 43esimo del riconoscimento pontificio di Comunione e Liberazione e del 71esimo della nascita del movimento di Cl. La liturgia sarà concelebrata da diversi sacerdoti, tra cui don Enzo Zannoni, assistente ecclesiastico della Fraternità di Comunione e Liberazione, mentre l’avvocato Valerio Girani, responsabile diocesano della fraternità di Cl, leggerà l’intenzione di preghiera per l’occasione.