Messa in ricordo di don Femicelli

Don Arturo Femicelli sarà ricordato nel 21° anniversario della morte stasera nella chiesa di S. Caterina da Siena, in via Gervasi, di cui fu fondatore e guida per tanti anni. Alle 20.30 si terrà la messa, presieduta dal parroco don Roberto Rossi, e alle 21.15 si svolgerà l’assemblea dei soci dell’Associazione Don Arturo Femicelli.