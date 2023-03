Messa in ricordo di Eugenia Ricci

Eugenia Ricci, sorella del sacerdote missionario forlivese don Francesco Ricci, sarà ricordata oggi nel quinto anniversario della morte con la messa celebrata alle ore 19 nella chiesa di San Filippo Neri, in via Giorgina Saffi, in cui si farà memoria anche della madre Maria Vignoli e del fratello prete, morto nel 1991. Eugenia si era impegnata per divulgare la testimonianza di don Francesco: aveva infatti dato vita all’associazione a lui intitolata, di cui era presidente, curando la pubblicazione di diversi testi e promosso eventi.