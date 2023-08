Messa in sicurezza a Meldola la sponda del fiume crollata

Sono in fase di completamento a Meldola importanti lavori di sistemazione della sponda destra del fiume Bidente (nella foto) crollata durante l’alluvione del maggio scorso che avevano completamente danneggiato la Strada Gualdo - Ribatta. Con l’intervento eseguito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una nuova opera di difesa spondale costituita da massi ciclopici e ricostruita la sponda destra dell’alveo fluviale. Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale procederà alla ricostruzione della strada comunale Gualdo - Ribatta nel tratto danneggiato dall’alluvione ripristinando, per cittadini e le imprese agricole della zona, il transito veicolare in sicurezza.

Dalla ricostruzione agli eventi il passo è breve. Infatti dal 25 al 27 agosto al giardino di Gualdo in prossimità del Fosso del Piombino proprio nella strada Gualdo-Ribotta 7 si svolgerà ‘Crisalide Forlì Festival. Pluralità del sensibile. Arti performative e filosofia’ giunto alla XXX edizione, organizzato e curato da Masque Teatro con il contributo e il sostegno del MiC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Carisp Forlì, Romagna Acque e il patrocinio del Comune di Meldola. Nelle 3 giornate dalle 20 alle 20,45 ristoro a cura di Tommaso Carabelli Rancho. Prenotazioni: www.crisalidefestival.eu.

o.b.