Messa in sicurezza. Consap rassicura il Comune: "A breve i piani operativi"

La società Consap a breve consegnerà i documenti necessari affinché la giunta forlivese possa approvare definitivamente i lavori per la messa in sicurezza di corso Garibaldi, del canale di Ravaldino e del Parco Urbano ‘Franco Agosto’. È quanto assicurato dal direttore finanziario di Consap, Leonardo Lucara, a margine dell’incontro svoltosi ieri in Regione Emilia Romagna tra gli amministratori dei territori interessati dall’alluvione del maggio 2023 e le due società statali Sogesid e Consap, delegate alla progettazione ed esecuzione di alcuni interventi strategici post calamità.

Il meeting è stato promosso dal commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, alla presenza del sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini. Per il Comune di Forlì era presente l’assessore, Giuseppe Petetta. Per Sogesid, il direttore generale Errico Stravato. Forlì ha approvato l’atto di adesione tra il Comune, il Commissario e Consap nella seduta del consiglio comunale del 14 febbraio. Sono tre i lavori che la società statale dovrà eseguire in città, tutti finanziati con risorse Pnrr: la messa in sicurezza del canale di Ravaldino (904.550 euro), il ripristino e la riqualificazione del Parco Urbano ‘Franco Agosto’ (1,9 milioni), l’installazione di paratie o altri sistemi antiallagamento in corso Garibaldi e vicolo Casaglia (450.000 euro). Circa 3,5 milioni totali. Consap dovrà occuparsi delle fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei tre interventi.

"Ad oggi – riferisce Petetta –, siamo in attesa di ricevere da Consap i piani operativi di dettaglio: il direttore Lucara ci ha comunicato che arriveranno a breve. Andranno poi approvati in Giunta, per consentire successivamente di partire con le singole progettazioni. La parte preliminare di competenza del Comune, ovvero l’invio a Consap delle schede tecniche di ciascun progetto e altri documenti si è già conclusa. I nostri uffici non hanno perso tempo e hanno lavorato speditissimi".

In totale, Consap segue 222 interventi nei territori alluvionati, per 214 milioni di euro complessivi. "I nostri tre cantieri della società statale sono molto importanti per la difesa idraulica di Forlì. Come ha ribadito il commissario Curcio, si tratta di opere fondamentali per la comunità ferita dall’alluvione, che non permettono ritardi. Ecco perché confidiamo nella grande professionalità ed esperienza di Consap, che ringrazio per il dialogo e la disponibilità. Tutto il resto, comprese le polemiche, non serve a nessuno e non fa bene alla ricostruzione".

Matteo Bondi