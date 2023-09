Messa in sicurezza la Faentina: "Ma servono 2 milioni per rifarla"

Continuano gli interventi di messa in sicurezza della Strada proncinciale 20 (Faentina) in località ‘Riva della Pappona’, a un chilometro da Modigliana. I dissesti dovuti soprattutto all’alluvione di metà maggio hanno portato a un collasso della strada provinciale che ha coinvolto la corsia e la banchina, mentre una frana della rupe è crollata in parte sul lato della strada. Siamo lungo il provinciale collegamento della valle del Tramazzo, da e per Faenza: per questo, è stata subito classificata come intervento prioritario dalla Provincia e dalla struttura del Commissario per la ricostruzione. Da quando la provinciale 20 è tornata transitabile è riservata a mezzi a pieno carico fino a 18 tonnellate ed è a senso unico alternato, regolamentato con semafori.

Con provvedimenti adottati ‘in somma urgenza’, finora i tecnici della Provincia hanno predisposto due tipi di interventi: il primo ha liberato dal materiale franato la corsia di monte e stabilizzato il versante di valle con teli impermeabili; il secondo ha rimosso il materiale terroso instabile sulla sommità della rupe e ripristinato il vallo paramassi ai piedi della stessa. In questi giorni l’intervento si concluderà con la posa di una rete ‘armata’ per fermare i detriti, per oltre 1700 metri quadrati.

"Il ripristino della strada sarà possibile solo con la seconda fase di finanziamento ‘per urgenti necessità’ e ci aspettiamo venga erogata nelle prossime settimane da parte della struttura commissariale – commenta il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –. Abbiamo segnalato l’intervento sulla Sp20 come una della priorità fra i sette interventi strategici da realizzare in questa ‘fase due’. La ricostruzione del corpo stradale crollato sarà possibile con opere complesse strutturali in cemento armato. L’importo stimato è di oltre 2 milioni di euro".

Il sindaco di Modigliana Jader Dardi, nonché consigliere provinciale, ricorda: "Se non vengono finanziati i lavori non si può procedere. La Provincia e i comuni hanno fatto eseguire i lavori in somma urgenza per oltre 500 milioni: il commissario li riconosce agli enti locali dopo attenta verifica". E ultimati gli interventi in somma urgenza? "I tecnici della Provincia stanno anticipando rilievi topografici e indagini geologiche in vista della progettazione. Confidiamo che l’intervento strutturale possa essere concluso entro il 2024". In passato si era parlato di costruire lì un viadotto: "Darebbe una soluzione sicura e lungimirante per il nostro territorio, ma ci siamo concentrati sulla urgenza degli interventi e sulle risorse limitate messe a disposizione".

Giancarlo Aulizio