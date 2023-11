Messa officiata dal vescovo a Meldola

In occasione della settima Giornata mondiale dei poveri, che ricorre domani con il titolo "Non distogliere lo sguardo dal povero", il vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, celebrerà la messa alle 11 nella chiesa di San Nicolò a Meldola. La Giornata sarà celebrata anche nelle altre parrocchie della diocesi con la presentazione di una testimonianza di carità e le offerte raccolte saranno devolute al fondo di solidarietà e alle Opere segno diocesane (per donazioni: iban IT98M08542132 00000000077081; per info tel. 0543.30299, segreteria@caritas-forli.it).

Martedì alle 18 invece alla Sala Avis di via Della Torre sarà presentato il XIV Rapporto Caritas su povertà e risorse dal titolo "Costruttori di pace".