Messa per Sara Pedri alla Cava nel giorno del suo compleanno

Avrebbe compiuto 34 anni domani, Sara Pedri, la ginecologa scomparsa in Trentino, a Cles, nel 2021 a soli 31 anni. Quest’anno non sarà possibile organizzare come in passato una vera e propria festa pubblica al parco urbano Franco Agosto, presso l’albero e l’aiuola a lei dedicati: l’area verde cittadina, infatti, in larga parte non è ancora agibile in seguito all’alluvione dello scorso. I familiari e gli amici della giovane la ricorderanno così, in questa data fortemente simbolica, con una messa alle ore 8 di domattina alla parrocchia della Cava.